TECNOLOGÍA
Final Cut Camera presenta nuevas funciones para el iPhone 18 Pro
Final Cut Camera, la aplicación de grabación profesional para iPhone, recibe una importante actualización con la versión 2.4, que incorpora un nuevo diseño, compatibilidad con apertura variable en el iPhone 18 Pro y aún más opciones profesionales para los creadores con el lanzamiento de iOS 27. La nueva versión está disponible como actualización de software gratuita a partir de hoy, 29 de septiembre.
Rediseñada por completo, Final Cut Camera ofrece a los creadores un acceso aún más sencillo a ajustes populares como el ángulo de obturación, la ISO y el balance de blancos, además de superposiciones personalizables, que incluyen indicadores de color falso y recorte para una exposición correcta, y un enfoque máximo mejorado con control de sensibilidad. Un nuevo indicador luminoso muestra cuándo se está grabando, y ahora, con solo tocar dos veces, se borra el visor para que los usuarios puedan concentrarse en la toma.
Con el iPhone 18 Pro, los usuarios pueden aprovechar la nueva cámara Fusion Main con apertura variable —la cámara más avanzada que Apple ha creado— que incorpora el control de apertura al iPhone por primera vez. Final Cut Camera permite a los creadores ajustar con precisión la apertura o elegir entre los modos de prioridad de obturador y prioridad de apertura para grabar vídeos espectaculares.
La actualización también desbloquea los efectos del modo cinematográfico para vídeo convencional, incluyendo metraje grabado en ProRes y Apple Log, lo que permite a los creadores ajustar los puntos de enfoque y la profundidad de campo durante la edición en Final Cut Pro.
Con iOS 27, Final Cut Camera añade compatibilidad con visores de vídeo profesionales, salida SDI limpia y compensación de genlock. Ahora, los creadores pueden monitorizar con precisión su vídeo mediante el Desfile RGB, que muestra los canales de color rojo, verde y azul para comprobar el balance de color y la exposición, y el histograma.
Con la salida SDI limpia, los creadores pueden enviar una señal de vídeo limpia mediante un convertidor HDMI a SDI para una transmisión con calidad profesional. Y con la compensación de genlock, pueden compensar los artefactos de imagen de una pantalla grabada o las diferencias de latencia entre su iPhone y otras cámaras sincronizadas.