Aeropuerto de Tocumen presenta sus proyecciones de crecimiento para el 2027

El aeropuerto internacional de Tocumen ha dado a conocer sus proyecciones de crecimiento hacia el año 2027, las cuales están respaldadas por estudios nacionales e internacionales que buscan ampliar y modernizar las terminales existentes.

A pesar de haber superado recientemente retrasos operativos causados por el sismo, la administración prevé alcanzar 25 millones de pasajeros próximamente, lo que generará un periodo de sobrecapacidad antes de finalizar las obras de expansión.

Para financiar estas inversiones valoradas en unos 500 millones de dólares, el complejo utilizará fondos propios sin generar deuda nacional, demostrando además su capacidad para aportar recursos al país.