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Inician investigación por repentino colapso de edificio en Brooklyn

Published

18 horas atrás

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Los investigadores han iniciado lo que podría ser una larga búsqueda para determinar la causa del derrumbe de un edificio de apartamentos en Brooklyn —que se cobró la vida de ocho personas—, mientras el cuerpo de bomberos daba por concluidas las labores de rescate este jueves, tras recuperar a la última víctima de entre los escombros.

El edificio, de tres plantas, se desplomó el miércoles por la tarde mientras unos obreros realizaban excavaciones en un terreno adyacente. A raíz de ello, el alcalde de la ciudad de Nueva York ordenó inspecciones en cerca de 100 obras de construcción vinculadas a empresas relacionadas con este proyecto.

«Si hay alguna persona o entidad que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, nos aseguraremos de que asuma todas las consecuencias», declaró el alcalde Zohran Mamdani durante una conferencia de prensa.

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