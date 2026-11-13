Connect with us

SALUD Y VIDA

Al menos 112 millones de adultos viven con diabetes

SALUD Y VIDA

Un diario de una adolescente recuerda el impacto de una epidemia de polio en Panamá

SALUD Y VIDA

Atención de la menopausia debe abarcar enfermedades crónicas, la salud mental y sexual

SALUD Y VIDA

Latinoamérica alcanza 35 años sin poliovirus salvaje

SALUD Y VIDA

Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

SALUD Y VIDA

Al menos 112 millones de adultos viven con diabetes

Published

3 horas atrás

on

En la región de las Américas, 112 millones de adultos viven con diabetes, alrededor del 13% de la población adulta. Además, 43 millones de personas de 30 años o más que viven con la enfermedad no reciben tratamiento. Ante el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llama a fortalecer la detección temprana y ampliar el acceso a servicios de salud y tratamientos de calidad para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y sus complicaciones.

A nivel mundial, más del 40% de las personas que viven con diabetes no saben que tienen la enfermedad. Sin un diagnóstico, muchas no pueden acceder al tratamiento y al apoyo que necesitan. En las Américas, la diabetes se encuentra entre las principales causas de muerte y discapacidad.

“Actuar a tiempo frente a la diabetes puede cambiar el curso de la enfermedad y prevenir complicaciones que afectan la salud y la calidad de vida de millones de personas”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS. “Necesitamos fortalecer la atención primaria para detectar la enfermedad lo antes posible y asegurar que el diagnóstico vaya acompañado de acceso a una atención y un tratamiento de calidad”, añadió.

El Día Mundial de la Diabetes 2026 se conmemora bajo el lema “Actuar a tiempo frente a la diabetes”, que destaca la importancia del diagnóstico temprano y la atención integral. Para 2030, una de las metas mundiales respaldadas por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que al menos el 80% de las personas que viven con diabetes estén diagnosticadas.

Diagnosticar a tiempo para prevenir complicaciones

La diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad, puede desarrollarse gradualmente y causar pocos o ningún síntoma perceptible durante sus primeras etapas. Entre los signos de alerta se encuentran el aumento de la sed, la necesidad de orinar con mayor frecuencia, el cansancio y la visión borrosa.

“Muchas personas pueden vivir con diabetes tipo 2 sin saberlo porque los síntomas pueden ser leves o pasar inadvertidos”, señaló la doctora Carmen Antini, asesora regional para la Prevención y el Control de la Diabetes de la OPS.  “Es fundamental que las personas conozcan los signos de alerta y que los servicios de atención primaria tengan la capacidad para detectar la enfermedad a tiempo y asegurar el tratamiento y seguimiento necesarios”, añadió.

Fortalecer la prevención y la respuesta desde la atención primaria

La diabetes tipo 2 puede prevenirse o retrasarse en muchos casos mediante una alimentación saludable, actividad física regular, un peso saludable y evitando el consumo de tabaco. La prevención también requiere entornos que faciliten estas opciones, incluido el acceso a alimentos saludables, espacios seguros para realizar actividad física y servicios de salud de calidad.

El desafío es particularmente relevante en las Américas, donde el 67,5% de los adultos tenía sobrepeso u obesidad en 2022 y el 35,6% no realizaba suficiente actividad física.

Para quienes ya viven con diabetes, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y el seguimiento regular son esenciales para prevenir complicaciones. La atención primaria desempeña un papel clave para identificar a las personas en riesgo y garantizar un manejo integral, continuo y centrado en la persona

A través de la iniciativa Mejor Atención para las enfermedades no transmisibles (ENT), la OPS apoya a los países en el fortalecimiento de la prevención, la detección y el manejo de la diabetes y otras enfermedades en el primer nivel de atención. Las acciones incluyen el desarrollo de vías clínicas, la capacitación de los equipos de salud, el fortalecimiento de los sistemas de información y medidas para ampliar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales.

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, la OPS celebró el 11 de noviembre un seminario regional sobre la acción temprana frente a la enfermedad, que presentó experiencias de Belice y Panamá para fortalecer la atención de la diabetes en el primer nivel, así como recursos técnicos para apoyar a los equipos de salud.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

SALUD Y VIDA3 horas atrás

Al menos 112 millones de adultos viven con diabetes

En la región de las Américas, 112 millones de adultos viven con diabetes, alrededor del 13% de la población adulta....
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Servicios de Microsoft sufren una interrupción a nivel mundial

Microsoft señaló que se están logrando avances en la recuperación de su popular software de trabajo, mientras una interrupción a...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Embajada de China dona paneles solares y sillas de ruedas a la Gobernación de Panamá

La Gobernación de Panamá recibió una donación de paneles solares y sillas de ruedas otorgada por la Embajada de China,...
DEPORTES NACIONALES7 horas atrás

Empate sin goles entre en Curazao y Panamá en la Liga de Naciones

Curazao y Panamá empataron sin goles en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final, disputado en el...
POLÍTICA NACIONAL7 horas atrás

Presidente Mulino veta parcialmente el proyecto de ley 700 que reconfigura circuitos electorales

En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política, el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Ministro Ábrego responde las críticas de Chanan Sing a la Policía Nacional

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se pronuncia ante la renuncia de Chanan Sing y sus denuncias contra la Policía...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Realizan limpieza en el Centro Regional Universitario de Colón

Una jornada de saneamiento y mantenimiento se llevó a cabo en el Centro Regional Universitario de Colón para rescatar sus...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Comercio e industrias afectados por el sismo podrán reportar sus daños

El Ministerio de Comercio e Industrias ha lanzado una iniciativa de apoyo oficial dirigida a los dueños de negocios que sufrieron pérdidas...
DEPORTES INTERNACIONALES24 horas atrás

Stephen Curry sufre un desgarro y estará por menos dos semanas

Stephen Curry ha estado desplegando un nivel de juego excepcional a sus 38 años, al comienzo de su decimoctava temporada...
ENTRETENIMIENTO24 horas atrás

Daddy Yankee recibe el homenaje de Persona del Año 2026 de los Latin Grammy

La carrera de Daddy Yankee vivió una de sus noches más memorables este miércoles 11 de noviembre, cuando la Academia...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!