Al menos 112 millones de adultos viven con diabetes

En la región de las Américas, 112 millones de adultos viven con diabetes, alrededor del 13% de la población adulta. Además, 43 millones de personas de 30 años o más que viven con la enfermedad no reciben tratamiento. Ante el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llama a fortalecer la detección temprana y ampliar el acceso a servicios de salud y tratamientos de calidad para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y sus complicaciones.

A nivel mundial, más del 40% de las personas que viven con diabetes no saben que tienen la enfermedad. Sin un diagnóstico, muchas no pueden acceder al tratamiento y al apoyo que necesitan. En las Américas, la diabetes se encuentra entre las principales causas de muerte y discapacidad.

“Actuar a tiempo frente a la diabetes puede cambiar el curso de la enfermedad y prevenir complicaciones que afectan la salud y la calidad de vida de millones de personas”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS. “Necesitamos fortalecer la atención primaria para detectar la enfermedad lo antes posible y asegurar que el diagnóstico vaya acompañado de acceso a una atención y un tratamiento de calidad”, añadió.

El Día Mundial de la Diabetes 2026 se conmemora bajo el lema “Actuar a tiempo frente a la diabetes”, que destaca la importancia del diagnóstico temprano y la atención integral. Para 2030, una de las metas mundiales respaldadas por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que al menos el 80% de las personas que viven con diabetes estén diagnosticadas.

Diagnosticar a tiempo para prevenir complicaciones

La diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad, puede desarrollarse gradualmente y causar pocos o ningún síntoma perceptible durante sus primeras etapas. Entre los signos de alerta se encuentran el aumento de la sed, la necesidad de orinar con mayor frecuencia, el cansancio y la visión borrosa.

“Muchas personas pueden vivir con diabetes tipo 2 sin saberlo porque los síntomas pueden ser leves o pasar inadvertidos”, señaló la doctora Carmen Antini, asesora regional para la Prevención y el Control de la Diabetes de la OPS. “Es fundamental que las personas conozcan los signos de alerta y que los servicios de atención primaria tengan la capacidad para detectar la enfermedad a tiempo y asegurar el tratamiento y seguimiento necesarios”, añadió.

Fortalecer la prevención y la respuesta desde la atención primaria

La diabetes tipo 2 puede prevenirse o retrasarse en muchos casos mediante una alimentación saludable, actividad física regular, un peso saludable y evitando el consumo de tabaco. La prevención también requiere entornos que faciliten estas opciones, incluido el acceso a alimentos saludables, espacios seguros para realizar actividad física y servicios de salud de calidad.

El desafío es particularmente relevante en las Américas, donde el 67,5% de los adultos tenía sobrepeso u obesidad en 2022 y el 35,6% no realizaba suficiente actividad física.

Para quienes ya viven con diabetes, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y el seguimiento regular son esenciales para prevenir complicaciones. La atención primaria desempeña un papel clave para identificar a las personas en riesgo y garantizar un manejo integral, continuo y centrado en la persona

A través de la iniciativa Mejor Atención para las enfermedades no transmisibles (ENT), la OPS apoya a los países en el fortalecimiento de la prevención, la detección y el manejo de la diabetes y otras enfermedades en el primer nivel de atención. Las acciones incluyen el desarrollo de vías clínicas, la capacitación de los equipos de salud, el fortalecimiento de los sistemas de información y medidas para ampliar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales.

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, la OPS celebró el 11 de noviembre un seminario regional sobre la acción temprana frente a la enfermedad, que presentó experiencias de Belice y Panamá para fortalecer la atención de la diabetes en el primer nivel, así como recursos técnicos para apoyar a los equipos de salud.