Empate sin goles entre en Curazao y Panamá en la Liga de Naciones

Curazao y Panamá empataron sin goles en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final, disputado en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

Livano Comenencia generó la primera ocasión clara para Curazao en el minuto 2, con un remate de derecha desde fuera del área que fue detenido por el guardameta panameño Orlando Mosquera.

El defensor de Panamá, Amir Murillo, estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 24 con un cabezazo dentro del área que se estrelló en el poste derecho, tras un centro de Jorge Gutiérrez.

Curazao generó dos oportunidades consecutivas en los minutos 31 y 32. Juninho Bacuna sacó un potente remate desde el sector izquierdo del área que fue detenido por Mosquera, mientras que Tahith Chong estuvo cerca de marcar para Curazao con un disparo de larga distancia que se estrelló en el poste derecho.

Carlos Harvey también generó peligro para Panamá en el minuto 36, con un remate rasante dirigido hacia la esquina inferior izquierda que fue detenido por el guardameta de Curazao, Eloy Room.

Ahora la serie se definirá el próximo domingo en el partido de vuelta en el estadio Rommel Fernández.