Embajada de China dona paneles solares y sillas de ruedas a la Gobernación de Panamá

La Gobernación de Panamá recibió una donación de paneles solares y sillas de ruedas otorgada por la Embajada de China, destinada a brindar apoyo a familias sin un suministro eléctrico estable y a personas con dificultades de movilidad. La entrega cobra especial trascendencia para la provincia tras las afectaciones causadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Coordinación institucional y alcance de la donación

Durante la ceremonia de recepción, la gobernadora Mayín Correa resaltó la facilidad de instalación de los paneles solares y expresó que este tipo de acciones orientadas a elevar la calidad de vida de la población representan una profunda satisfacción. Asimismo, la jefa del gobierno provincial informó que coordinará directamente con la Presidencia de la República la logística para la entrega y distribución de los equipos entre las comunidades beneficiadas.

Atención a necesidades prioritarias en la provincia

Por su parte, el embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, detalló que la contribución responde de manera directa a los requerimientos planteados por la gobernadora. El diplomático señaló que en la provincia aún persisten numerosas familias desprovistas de energía eléctrica continua, así como ciudadanos con movilidad reducida que afrontan severos obstáculos cotidianos para desplazarse.