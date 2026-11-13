Servicios de Microsoft sufren una interrupción a nivel mundial

Microsoft señaló que se están logrando avances en la recuperación de su popular software de trabajo, mientras una interrupción a nivel mundial entra en su segundo día, afectando las comunicaciones empresariales, los sistemas de denuncia policial, las operaciones judiciales, las herramientas de inteligencia artificial y muchos otros servicios.

La interrupción, que afectó a una amplia gama de servicios de Microsoft 365 —incluidos Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot—, dejó a personas, instituciones y empresas de todo el mundo sin acceso al correo electrónico y a otras plataformas.

Microsoft indicó que estaba logrando progresos en sus esfuerzos por restablecer los servicios este viernes.

«Estamos observando avances alentadores en la recuperación; la disponibilidad de los servicios y el funcionamiento del envío de correos electrónicos están mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada», afirmó la compañía, mientras algunos usuarios empezaban a reportar que sus servicios de correo electrónico ya funcionaban de nuevo.

La empresa informó de «mejoras más amplias» en Norteamérica y «mejoras sostenidas en gran parte de Europa», así como de «señales alentadoras de recuperación» en la región de Asia-Pacífico.

Es posible que los usuarios sigan experimentando «problemas de acceso intermitentes o retrasos en la entrega de correos electrónicos a medida que avanzan las labores de mitigación en el resto de la infraestructura afectada», señaló Microsoft.

Aunque no se conoce con exactitud el número total de personas afectadas, la compañía informó en enero que contaba con más de 450 millones de suscripciones comerciales de pago a Microsoft 365.