Agencia de la ONU para refugiados podría enfrentar recortes

Este lunes 10 de octubre se realizó la apertura de la sesión anual del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), celebrado en Ginebra, Suiza. Durante este evento Filippo Grandi, comisionado de la agencia ACNUR, advirtió de posibles recortes significativos como resultado de la situación económica actual.

“Si no recibimos antes de final de año unos 700 millones de dólares adicionales, especialmente para las operaciones menos atendidas, nos veremos obligados a hacer graves recortes”, expresó Grandi. Según Grandi estos recortes podrían tener consecuencias negativas y drásticas para las comunidades y los refugiados.

Durante su intervención el comisionado mencionó que la guerra en Ucrania ha tenido un efecto negativo en los fondos de la organización, que carece de capital para responder a otras crisis de desplazamientos provocadas por conflictos en distintos países. ACNUR aseguró que en la actualidad la cifra de personas desplazadas ha superado los 100 millones de individuos.

“Financiar nuevas emergencias como la de Ucrania no significa restar a las otras”, aclaró.

Para este año 2022 el presupuesto de ACNUR fue de 10.70 millones de dólares, sin embargo, esta cifra vió un aumento de 1.000 millón de dólares con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aproximadamente 7.6 millones de personas se han convertido en refugiados como resultado del conflicto, Grandi afirmó que esta es “la más rápida y una de las más grandes crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial”.

“The demand for UNHCR’s response has never been greater, while its space to find solutions has never been smaller.”

I shared this sobering assessment with States at #ExCom2022 telling them however that we won’t give up — we owe it to 100m refugees and displaced people worldwide. pic.twitter.com/2NzJBEMUB1

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 10, 2022