El Ministerio de Salud (Minsa) amplía la implementación de la estrategia HEARTS a ocho instalaciones de la Región de Salud de Panamá Este, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección temprana y control de las enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial y la diabetes.

La ampliación se desarrolla mediante un taller organizado por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los días 19 y 20 de noviembre.

El subdirector general de Salud de la Población, Dr. Pedro Contreras, destacó que esta iniciativa representa un avance en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

“Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes tienen un alto porcentaje de prevención. Adoptar hábitos saludables, mantener una buena alimentación, realizar actividad física, dormir bien y evitar el tabaco y el alcohol permite reducir los factores de riesgo y prevenir muchas muertes”, señaló.

Contreras también advirtió que estas enfermedades están afectando cada vez a personas más jóvenes. Explicó que, mientras anteriormente predominaban en adultos mayores de 60 años, actualmente se registran problemas cardiovasculares desde los 20, 30 y 40 años, lo que evidencia la necesidad de reforzar la educación y la prevención en toda la población.

Por su parte, el director regional de Salud de Panamá Este, Dr. Bernabé González, resaltó que HEARTS permitirá fortalecer el trabajo integral de los equipos de salud y captar a pacientes que aún no han sido diagnosticados o incorporados a tratamiento.

“Buscamos rescatar a esa población que todavía no hemos logrado captar y garantizarle un mejor seguimiento. Esta estrategia permitirá integrar la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular durante la consulta médica, para prevenir complicaciones y evitar muertes que también afectan a las familias”, manifestó.