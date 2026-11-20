Del 28 al 31 de enero compradores e inversionistas encontrarán una amplia oferta inmobiliaria, asesoría especializada y alternavas de nanciamiento.

Organizada por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2027 ofrecerá durante cuatro días un espacio de encuentro entre compradores, inversionistas, promotores, desarrolladores y endades bancarias.

Su oferta incluirá proyectos residenciales, comerciales y turíscos para quienes buscan adquirir su primera vivienda, encontrar un nuevo hogar o idencar oportunidades para ampliar su patrimonio, con acceso a asesoría especializada y opciones de nanciamiento.

Uno de los atracvos de esta edición será la parcipación de proyectos que aplican al programa AbonoPaTi del Gobierno Nacional, que contempla un subsidio no reembolsable de B/.3,000 para la adquisición de viviendas nuevas de hasta B/.80,000, sujeto a los requisitos establecidos. La presencia de endades bancarias complementará esta oferta, facilitando información sobre alternavas credicias y condiciones de nanciamiento.

El interés del sector ya se reeja en la comercialización de espacios: el 72% de la feria se encuentra vendido, según informó Hilda Urrua, directora de Expo Inmobiliaria ACOBIR. La organización proyecta recibir más de 12,000 visitantes, consolidando este encuentro como una importante plataforma para dinamizar la acvidad inmobiliaria y generar oportunidades comerciales.

En cuanto a las perspecvas del mercado, ACOBIR esma un crecimiento del 5.5 % para el sector inmobiliario entre 2027 y 2028, sujeto a la ejecución de proyectos estratégicos. De igual manera, el comportamiento favorable de la acvidad turísca abre oportunidades para nuevos desarrollos vinculados a este importante segmento.

Como complemento, la Expo Virtual permirá explorar la oferta inmobiliaria las 24 horas desde el inicio del período de reservas, ampliando el alcance de la feria y facilitando el acceso a los interesados desde cualquier lugar a través de la plataforma digital www.expoacobir.com

Con esta nueva edición, Expo Inmobiliaria ACOBIR rearma su papel como punto de encuentro estratégico para la industria de bienes raíces, promoviendo la inversión, acercando a compradores y desarrolladores y contribuyendo al fortalecimiento de un sector clave para la economía panameña.

La cita es del 28 al 31 de enero en ATLAPA. Para más información, visite www.expoacobir.com o siga las redes sociales @expoacobir.