Con el tema “Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades”, el presidente José Raúl Mulino participó en el panel presidencial donde se refirió a las fortalezas y garantías que Panamá ofrece al turismo, así como los avances tecnológicos —incluida la inteligencia artificial— que se incorporan en el Gobierno, la educación y la innovación.

El mandatario también abordó el impulso de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, la neutralidad del Canal de Panamá y las relaciones comerciales, además de los cambios positivos que se están impulsando para el futuro del país.

En el panel, en el que también intervino el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, Mulino destacó el crecimiento interanual de los visitantes internacionales en Panamá, así como la conectividad aérea del país y la dimensión estratégica del aeropuerto de Tocumen.

“Panamá está en una constante transformación. Hoy tiene el control absoluto de sus puertos —que no lo tenía a principios del año—; acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, sostuvo el presidente Mulino.