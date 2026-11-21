El interés de invertir en los puertos panameños, la posibilidad de un tratado de libre comercio y la solicitud de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá fueron temas abordados durante la reunión bilateral que sostuvieron el presidente José Raúl Mulino y Sheikh Shakhboot bin Nahyan, miembro del Gabinete y ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes, celebrada en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC).

Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su interés en conformar un consejo empresarial bilateral —como se ha logrado con otros países— y coincidieron en la importancia del sector privado y en las similitudes entre ambas naciones en sectores económico, marítimo y de servicios.

La reapertura de la embajada de Emiratos Árabes en Panamá —cerrada en el año 2021— fue otro tema tratado en la reunión, para lo cual se encargará el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Asimismo, se mencionó la posibilidad de explorar el desarrollo en tecnología e innovación con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y el memorándum de entendimiento entre las cámaras de comercio de ambos países.

En la reunión participaron el canciller, Javier Martínez-Acha; y el ministro del Canal, José Ramón Icaza, quien presentó los proyectos de infraestructura que impulsa el país.