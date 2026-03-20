Aprueban ley para sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comida rápida

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó unánimemente, en tercer debate, el proyecto 498 que permite la opción de sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comidas rápidas en la república de Panamá.

Esta iniciativa recibió 40 votos a favor, para que los establecimientos de comida rápida ofrezcan al consumidor agua embotellada, sin costo adicional, como opción de bebida en sus combos.

Es una propuesta de promoción de bebidas saludables con el objetivo de combatir enfermedades crónicas, como la obesidad y diabetes tipo 2, previniendo enfermedades no transmisibles.

Promueve el hábito de consumo responsable y saludable en la población adulta y de menores. Se entiende así, que se contribuye en reducir la ingesta de bebidas azucaradas adquiridas en los combos de comidas rápidas.

Recientemente, el pleno de diputados dio su votación a la norma jurídica que previene las enfermedades no transmisibles, a través de tamizajes, en el sector público y privado.

De acuerdo con datos, en la república de Panamá las estadísticas demuestran que más del 70% de los adultos padecen sobrepeso y obesidad, situación de salud que mantiene una alta incidencia e incrementa una alta prevalencia de diabetes tipo 2.

Este problema social, afecta, en la actualidad, un aproximado del 12.4% a un 14.4% de la población adulta, convirtiéndonos en uno de los países con mayor tendencia en Latinoamérica.

En tanto, en menores de edad se refleja más del 28%, que padecen de un exceso de peso y el 10% ya tiene obesidad, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 a edades tempranas.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa legislativa, indicó, durante el debate, que en nuestro país ya existen locales y restaurantes de comidas rápidas que otorgan la opción de agua sin costo adicional.