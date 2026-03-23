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Proyecto busca sancionar a exfuncionarios que abandonen obras construidas

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11 horas atrás

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Diputados discutirán un proyecto que sanciona a exfuncionarios que abandonen obras construidas por gobiernos anteriores.

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