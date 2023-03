Estos son los jugadores que se enfrentarán a los campeones del mundo

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) publicó la convocatoria oficial de la Selección Nacional que enfrentarán a los campeones del mundo, el próximo jueves 23 de marzo en Argentina.

La lista está compuesta en su mayoría por jugadores de la LPF, mientras que hay sólo seis jugadores que militan en clubes del extranjero.

El duelo por la fecha FIFA del mes marzo ante Messi y compañía se jugará a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

Cabe destacar, que en el comunicado de la Fepafut no se especifica quién será el entrenador para este partido, ya que Thomas Christiansen anunció que no asistirá por no “ser una prioridad”.

Los elegidos estarán iniciando entrenamientos el próximo domingo, 19 de marzo, a las 5:00 p.m. en la cancha del Complejo Deportivo Los Andes.

El grupo estará viajando a la capital argentina el 21 de marzo.