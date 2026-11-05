Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Mulino se traslada a Colón para los actos del 5 de noviembre

NOTICIAS NACIONALES

Más de 105 mil autos ha viajado hacia el interior del país

NOTICIAS NACIONALES

Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

NOTICIAS NACIONALES

Ricardo Koyner lleva es el abanderado de este 4 de noviembre

NOTICIAS NACIONALES

Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

Published

14 horas atrás

on

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de Centroamérica y México, luego de un gran esfuerzo internacional liderado por el Presidente de la República, José Raúl Mulino.

Este importante logro para el país representa un paso estratégico para fortalecer los vínculos entre Europa, Panamá, Centroamérica y México, y abre nuevas oportunidades para atraer financiamiento, promover inversiones y consolidar proyectos de desarrollo en la región.

En junio de 2025, el Presidente de la República, José Raúl Mulino sostuvo un encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en Sevilla, España, en el marco de un foro de la CAF y reuniones con autoridades del BID, y representantes de organismos multilaterales, trazando como meta estratégica conseguir la apertura de esta sede regional del BEI. Hoy esto se materializa abriendo grandes oportunidades para Panamá.

El BEI opera como el brazo financiero de la Unión Europea con el objetivo principal de impulsar el desarrollo sostenible, la acción climática, la infraestructura de gran escala y el soporte a empresas. El banco reportó que su estrategia global busca respaldar unos 100,000 millones de euros en inversiones a nivel mundial.

Ahora el BEI con su sede en Panamá buscará transformar esta oportunidad en inversiones concretas en infraestructura, integración regional y proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y se traduzcan en desarrollo social, mejores oportunidades y bienestar para nuestros pueblos.

Hoy también queda probado el éxito de la estrategia internacional establecida por el Presidente Mulino, orientada a fortalecer la presencia y proyección de Panamá, no solo ampliando sus relaciones diplomáticas y comerciales; sino profundizando los vínculos con organismos multilaterales y entidades internacionales de financiamiento y desarrollo, tanto con actores estatales como no estatales.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES9 horas atrás

Presidente de Paraguay renuncia en medio de investigación por colapso de un banco

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra bajo investigación penal tras el colapso de un importante banco digital, según...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de...
NOTICIAS NACIONALES18 horas atrás

Mulino se traslada a Colón para los actos del 5 de noviembre

Los evidentes resultados del trabajo de la administración liderada por el presidente José Raúl Mulino para impulsar el desarrollo económico...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Más de 105 mil autos ha viajado hacia el interior del país

El flujo vehicular hacia el interior del país avanza de manera constante durante estas Fiestas Patrias. Según reporte de la...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

En el marco de las acciones operativas, la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, decomisó 469 paquetes de presunta droga...
DEPORTES NACIONALES2 días atrás

Thomas Christiansen da su lista para enfrentar a Curazao

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, ya tiene sus jugadores elegidos para enfrentarse a su similar de...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Ricardo Koyner lleva es el abanderado de este 4 de noviembre

Con la izada del pabellón nacional en la Palacio de las Garzas por el presidente de la República, José Raúl...
NOTICIAS NACIONALES3 días atrás

Presidente Mulino realiza actos protocolares del 3 de noviembre

Con la izada de la Bandera Nacional frente al Palacio de Las Garzas, el presidente de la República, José Raúl...
NOTICIAS NACIONALES3 días atrás

Donald Trump felicita a Panamá por sus 123 años de independencia

En una carta oficial dirigida al mandatario nacional, José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de independencia de...
AJÍ3 días atrás

Brocheta de res frita

    ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.  
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!