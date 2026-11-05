Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de Centroamérica y México, luego de un gran esfuerzo internacional liderado por el Presidente de la República, José Raúl Mulino.

Este importante logro para el país representa un paso estratégico para fortalecer los vínculos entre Europa, Panamá, Centroamérica y México, y abre nuevas oportunidades para atraer financiamiento, promover inversiones y consolidar proyectos de desarrollo en la región.

En junio de 2025, el Presidente de la República, José Raúl Mulino sostuvo un encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en Sevilla, España, en el marco de un foro de la CAF y reuniones con autoridades del BID, y representantes de organismos multilaterales, trazando como meta estratégica conseguir la apertura de esta sede regional del BEI. Hoy esto se materializa abriendo grandes oportunidades para Panamá.

El BEI opera como el brazo financiero de la Unión Europea con el objetivo principal de impulsar el desarrollo sostenible, la acción climática, la infraestructura de gran escala y el soporte a empresas. El banco reportó que su estrategia global busca respaldar unos 100,000 millones de euros en inversiones a nivel mundial.

Ahora el BEI con su sede en Panamá buscará transformar esta oportunidad en inversiones concretas en infraestructura, integración regional y proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y se traduzcan en desarrollo social, mejores oportunidades y bienestar para nuestros pueblos.

Hoy también queda probado el éxito de la estrategia internacional establecida por el Presidente Mulino, orientada a fortalecer la presencia y proyección de Panamá, no solo ampliando sus relaciones diplomáticas y comerciales; sino profundizando los vínculos con organismos multilaterales y entidades internacionales de financiamiento y desarrollo, tanto con actores estatales como no estatales.