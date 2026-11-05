Mulino se traslada a Colón para los actos del 5 de noviembre

Los evidentes resultados del trabajo de la administración liderada por el presidente José Raúl Mulino para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia de Colón recibieron el reconocimiento de la población colonense, durante los actos de conmemoración del 5 de noviembre de 1903, día en que se consolidó la separación de Panamá de Colombia.

En medio de la sesión del Consejo Municipal de Colón, el alcalde del distrito, Diógenes Galván, reconoció la efectividad del Gobierno Nacional en cumplir con numerosas obras, en su mayoría abandonadas por gobiernos anteriores.

«Muchos de nosotros preferimos un mandatario que resuelva a uno que divierta. Sus acciones, presidente, indudablemente lo ubican en la primera categoría, los que resuelven», expresó Galván.

«Y por eso vemos hoy un (estadio) Mariano Bula en funcionamiento, un hospital Amador Guerrero atendiendo a los colonenses, un (estadio) Armando Dely Valdés completamente restaurado, una iglesia de San Felipe de Portobelo restaurada después de 81 años», recalcó.

«Por eso hoy quiero darle las gracias, señor presidente, y pedirle a todos los que estamos aquí, sobre todo a los colonenses, un aplauso por los logros del presidente de la República», exclamó Galván. Ante los resultados de la gestión para la provincia, ciudadanos congregados en el anfiteatro del Centro de Arte y Cultura de Colón se pusieron de pie para vitorear al presidente Mulino, quien los acompañó para disfrutar de los desfiles patrios del 5 de noviembre.

El presidente llegó acompañado por la primera dama de la República, Maricel de Mulino; ministros y viceministros de Estado. También participaron el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy; el gobernador de la provincia, Julio Hernández; el alcalde Galván; diputados de la República; concejales e invitados especiales.

Los actos protocolares iniciaron con la izada de la bandera nacional por parte del mandatario en la plaza central del Centro de Arte y Cultura.

Posteriormente, en la sesión solemne del Consejo Municipal se honró a figuras destacadas de la provincia.

El presidente Mulino entregó el pabellón nacional a los abanderados, todos jóvenes atletas ganadores de medallas de oro en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER 2026).

Se trata del equipo de baloncesto del Colegio Abel Bravo; al igual que Ahysmar Petterson, estudiante del colegio Gatuncillo que ganó en la disciplina kumite masculino -61 kg; y el levantador de pesas Marcos Murillo, del colegio Rufo Garay.

Por su parte, la primera dama entregó un reconocimiento a las chicas y chicos del equipo de debate del colegio bilingüe Eben-Ezer, consagracomo campeones de la segunda generación de Debate Z en octubre de 2026.

Durante el acto, el orador de fondo, Ángel Luzcando, representante de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria, lanzó un emotivo mensaje de resiliencia y perseverancia a sus coterráneos.

«Nunca permitan que las circunstancias desfavorables escriban el final de una historia que todavía tienen la oportunidad de continuar», sostuvo, haciendo alusión a las dificultades y estigmas a las que se enfrenta la juventud colonense trabajadora.

Luzcando recordó también que el 5 de Noviembre es una fecha que nos recuerda que Colón no fue un simple espectador de nuestra historia, sino protagonista de las grandes decisiones que marcaron el destino de Panamá.