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Brasil defenderá su legado como el gigante histórico del fútbol mundial

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5 horas atrás

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Brasil, que fue subcampeón en 1950 y 1998, continúa siendo la selección con más títulos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con cinco campeonatos conquistados en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Japón/Corea 2002. Además, lidera las estadísticas históricas del torneo en partidos ganados (76), goles convertidos (237) y encuentros marcando al menos un gol (98).

La Verdeamarelha también presume de no haber perdido en sus últimos 20 estrenos mundialistas, con un balance de 17 victorias y tres empates. A esto se suma la racha más larga de triunfos consecutivos en la historia de la competición, con 11 victorias entre las ediciones de 2002 y 2006.

Asimismo, Brasil protagonizó la final con mayor cantidad de goles en la historia de los Mundiales al derrotar al anfitrión Suecia por 5-2 en la final de 1958. La Canarinha también destaca por mantenerse de forma constante entre las ocho mejores selecciones del torneo durante ocho ediciones consecutivas y no ser eliminada en octavos de final desde la Copa del Mundo de Italia 1990.

 

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