La familia de Anne Hathaway y Adam Shulman ha aumentado. La actriz estadounidense ha dado a luz por tercera vez y fue vista recientemente en las calles de Nueva York con su bebé, en lo que parece ser su primera aparición pública tras el nacimiento.

Hathaway, de 44 años, fue captada mientras caminaba con el pequeño en un portabebés. Aunque la pareja no ha divulgado mucha información sobre la llegada del nuevo miembro, las fotografías mostraron a la actriz en esta nudisfrutando de esta nueva fase familiar.

Con este nacimiento, la actriz y su esposo ahora tienen tres hijos. Se casaron en 2012 y ya son padres de Jonathan, que nació en marzo de 2016 y tiene 10 años, y Jack, de 6 años, que llegó al mundo en noviembre de 2019.

La noticia del embarazo se hizo pública en junio, cuando Hathaway subió un video a su cuenta de Instagram en el que mostraba su barriga al son de la canción «Baby I’m Yours» de Barbara Lewis. De esta forma, la actriz compartió con sus seguidores el inicio de esta nueva etapa que ahora es una realidad.

Por ahora, la pareja prefiere mantener en secreto los detalles del nacimiento mientras disfrutan de la llegada de su tercer hijo.