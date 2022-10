Comediante Leslie Jordan muere a los 67 años

Según reporta TMZ el actor y comediante estadounidense Leslie Jordan, murió la mañana de este lunes 24 de octubre. Jordan estuvo involucrado en un accidente de tránsito, luego que su auto estrellara contra en costado de un edificio, se tienen sospechas que Leslie Jordan sufriera una emergencia medica al momento de su accidente.

Jordan de 67 años, era reconocido por su trabajo en series de televisión como “Call me Kat” y “American Horror Story” y en la industria del cine con su aparición en películas como “The Help” y “Sr. y Sra. Smith”. Durante la pandemia Leslie Jordan se convirtió en una sensación en las redes sociales en donde reconoció que su secreto es ser: divertido, tonto y despreocupado.

(TMZ)