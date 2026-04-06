Decomisan más de 400 unidades de tabaco en Los Santos

La Regional de Salud de Los Santos, a través de la Jefatura de Salud Pública, desarrolló un amplio operativo durante Semana Santa con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y proteger la salud de la población.

Estas acciones se realizaron en coordinación con los departamentos de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, como parte del rol de la autoridad sanitaria en la región.

Durante los operativos en los distritos de Los Santos, Las Tablas y Pedasí, se verificó el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas.

En cuanto a la manipulación de alimentos, se inspeccionaron 187 personas: 172 contaban con carné de manipulador vigente, mientras que 15 no cumplían con este requisito, por lo que se aplicaron las medidas correspondientes.

Además, se decomisaron 478 unidades de tabaco, que fueron destruidas por incumplir la normativa sanitaria.

Como resultado de las inspecciones, se levantaron 11 actas por incumplimiento, se emitieron 6 citaciones y se aplicaron 3 multas, reafirmando el compromiso de las autoridades para hacer cumplir la ley.

La Regional de Salud de Los Santos reitera a la población y comerciantes la importancia de acatar las disposiciones sanitarias, especialmente en temporadas de alta movilidad como Semana Santa, para prevenir riesgos a la salud y garantizar espacios seguros para todos.