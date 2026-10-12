Harry Styles recuerda la etapa de One Direction en la que se sentía encerrado por la fama

La notoriedad de One Direction convirtió en una lucha incluso las actividades más simples, como dar un paseo para Harry Styles, pero una relación amorosa le ayudó a cambiar esa visión. El artista británico explicó cómo una antigua novia influyó en su manera de afrontar la fama y le enseñó a recuperar la libertad de disfrutar del mundo exterior, lejos de los hoteles.

Esta revelación fue hecha el 8 de octubre durante una charla en la sección Musicians on Musicians de la revista Rolling Stone, donde Styles intercambió pensamientos con Thom Yorke, el cantante de Radiohead.

Una relación que alteró su percepción de la fama

En la entrevista, Yorke recordó haber visto a Styles caminando solo por las calles de Roma en 2024. Le sorprendió la imagen, ya que no esperaba que el cantante pudiera andar con esa calma sin su equipo de seguridad a su lado.

A raíz de este comentario, Styles comentó que sus primeros años con One Direction fueron muy diferentes. La presión de ser reconocido públicamente y la sensación de inseguridad en las calles le llevaron a pasar mucho tiempo dentro de habitaciones de hotel.

Sin embargo, una novia de esos días lo motivó a salir de esa rutina. Aunque no reveló quién era, el cantante recordó que ella tenía una personalidad muy extrovertida y que, cuando iba a Londres a verlo, optaba por explorar la ciudad en lugar de quedarse en casa durante días.

Para Styles, eso marcó un cambio significativo. Según sus palabras, comenzó a darse cuenta de que podía estar en lugares públicos y disfrutar de actividades cotidianas sin que la fama se volviera un obstáculo constante.

¿Era Taylor Swift la expareja?

A pesar de que el artista no mencionó nombres ni dio detalles sobre cuándo ocurrió esa relación, sus palabras generaron curiosidad entre los fans, especialmente por su famosa conexión con Taylor Swift, con quien se le relacionó en 2012.

Sin embargo, Styles no confirmó si se refería a la cantante estadounidense, por lo que esta posibilidad sigue siendo solo una suposición.

El británico destacó que aprender a salir y estar atento a su entorno tuvo un efecto muy positivo en su vida. Para él, esa experiencia le permitió reconectar con el mundo y disfrutar de situaciones que antes se complicaban a causa de su fama.

Con el tiempo, el cantante ha encontrado una nueva forma de lidiar con la atención pública, y esa etapa parece haber sido fundamental para cambiar su relación con la fama.