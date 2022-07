Economista califica de injustas las protestas en Panamá

“Esto ha llegado más lejos de lo que esperábamos y es producto de la falta de comunicación”, expresó el economista Olmedo Estrada en entrevista con Nex Noticias.

La crisis social por la que atraviesa el país, como consecuencia del cúmulo de situaciones que los panameños han tenido que soportar a lo largo de varias décadas, y que van desde lo político hasta las múltiples problemáticas sin respuestas que aquejan a la sociedad, ha desencadenado en las protestas a nivel nacional que agudizan y ponen en riesgo el derecho constitucional de libre transito.

Según el Lic. Olmedo, “Panamá se encuentra en una encrucijada” y demanda la existencia de “múltiples necesidades” que el alto costo del combustible ha venido a acrecentar tal cual efecto dominó, impactando en el costo de los alimentos, el pasaje del transporte tanto colectivo como selectivo que, sin aprobación de la autoridad competente han aumentado los precios, así como de otros sectores como el transporte de carga.

Además, si bien es cierto que panamá no es el único país de la región que atraviesa por una situación similar, la realidad es que no se ha brindado respuesta oportuna por parte del gobierno y los paliativos que ha planteado no son aceptados por la población que ha salido a manifestarse en las diferentes calles del país.

“Los manifestantes se encuentran en las calles de manera injustificada, porque la sangre aún no ha llegad al río”, expresó el economista olmedo quien también dijo que “a ellos (los manifestantes) no les importa no dejar pasar la carga para que otros panameños puedan satisfacer sus necesidades de alimentación”, y finalizó afirmando que “están siendo injusto con la realidad del país”.