Ecuador y su crecimiento histórico en los Mundiales

Ecuador disputará su 5ta. Copa Mundial de la FIFA en este 2026 (debutó en Corea/Japón 2002) y la 3ra consecutiva desde Brasil 2014 en adelante. En 2002 consiguió su primera victoria mundialista en la última fecha de la Fase de Grupos vs. Croacia (1-0), con gol de Édison Méndez, el único futbolista ecuatoriano que jugó 3 Mundiales (2002, 2006 y 2014).

La Tri ganó al menos un partido en cada edición disputada y alcanzó su mejor actuación en Alemania 2006, donde avanzó por primera vez a los octavos de final tras vencer a Polonia y Costa Rica, cayendo sólo ante el anfitrión. Su camino terminó en la fase eliminatoria por un tiro libre del inglés David Beckham. En Brasil 2014 no pudo superar la fase de grupos, mientras que en Qatar 2022 protagonizó un estreno histórico: triunfo 2-0 ante el anfitrión con doblete de Enner Valencia, máximo goleador ecuatoriano en Mundiales (6 goles).

Para este Mundial 2026, Ecuador selló su clasificación como el combinado con menos derrotas (2) y goles recibidos (5) de toda la Eliminatoria Sudamericana.