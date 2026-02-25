Febrero honra la herencia guna: memoria, cultura y resistencia en Panamá

El 25 de febrero, Panamá recuerda el centésimo primer aniversario de la Revolución Dule, un evento importante que tuvo lugar en 1925, el cual reafirmó la identidad, la independencia y la preservación cultural del pueblo guna, generando un cambio significativo en el reconocimiento de las comunidades indígenas en el país.

Durante este mes, se han llevado a cabo diversas actividades en espacios públicos y culturales, convirtiendo febrero en un espacio vibrante de recuerdo indígena. Conferencias académicas, talleres de artesanías, charlas y presentaciones de danza tradicional han facilitado que nuevas generaciones se acerquen a la visión del mundo guna, tanto en entornos urbanos como en comunidades.

Uno de los instantes más destacados ocurrió el fin de semana pasado en el Parque Urracá, donde se llevó a cabo el Bila Iba, un evento cultural que acercó símbolos, costumbres y expresiones ancestrales desde la comarca hasta el centro de la ciudad. El evento reunió a cientos de personas en un día lleno de identidad, arte y reflexión histórica.

La actividad fue coordinada por la organización comunitaria Aili Kalu, con la colaboración del medio colectivo Yargi TV. A través de representaciones, danzas tradicionales y diversas expresiones artísticas, los asistentes pudieron reconectarse con el legado de los héroes de 1925 y entender la actualidad de su lucha.

Las actividades de conmemoración continiarán en los próximos días con jornadas de reflexión histórica, desfiles comunitarios y presentaciones culturales en Ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer el mensaje de autonomía y resistencia del pueblo guna, integrándolo en la actualidad urbana y regional como una parte fundamental de la identidad panameña.