La administradora general de la ASEP, Selmar Rodríguez, abordó las preocupaciones sobre el cobro de electricidad que manifestaron los habitantes de Isla Cañas tras el sismo ocurrido el 9 de octubre, aclarando que los avisos recibidos correspondieron a simples fallas técnicas automatizadas de lectura y no a cobros reales.

Asimismo, la funcionaria detalló que el gobierno evalúa semestralmente la vigencia de los subsidios eléctricos junto al Ministerio de Economía y Finanzas, recordando que actualmente se encuentra activo un apoyo financiero extraordinario para aliviar la economía de los hogares panameños que consumen hasta 300 kilovatios.