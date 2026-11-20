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Administradora de la ASEP aclara situación del cobro de luz en Isla Cañas
La administradora general de la ASEP, Selmar Rodríguez, abordó las preocupaciones sobre el cobro de electricidad que manifestaron los habitantes de Isla Cañas tras el sismo ocurrido el 9 de octubre, aclarando que los avisos recibidos correspondieron a simples fallas técnicas automatizadas de lectura y no a cobros reales.
Asimismo, la funcionaria detalló que el gobierno evalúa semestralmente la vigencia de los subsidios eléctricos junto al Ministerio de Economía y Finanzas, recordando que actualmente se encuentra activo un apoyo financiero extraordinario para aliviar la economía de los hogares panameños que consumen hasta 300 kilovatios.