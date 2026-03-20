Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fragmentos de misil impactan cerca de lugares sagrados en Jerusalén

NOTICIAS INTERNACIONALES

Viaje de Trump a China se posponer hasta nuevo aviso

NOTICIAS INTERNACIONALES

EE.UU. confirma 6 muertes en el accidente de avión en Irak

NOTICIAS INTERNACIONALES

Mojtaba Jameneí dice que mantendrá el Estrecho de Ormuz cerrado

NOTICIAS INTERNACIONALES

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fragmentos de misil impactan cerca de lugares sagrados en Jerusalén

Published

4 horas atrás

on

Un ataque impactó cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén el viernes, cerca del complejo en la cima de la colina que alberga lugares religiosos venerados por judíos y musulmanes, evidenciando el peligro que corren estos lugares sagrados.

El ejército israelí informó que fragmentos de misil iraní impactaron una puerta en un sendero que conduce al Muro de las Lamentaciones y al complejo de la Cúpula de la Roca, a menos de 500 metros de distancia.

El muro y el complejo en la cima de la colina son lugares donde los judíos creen que se erigieron los antiguos templos bíblicos y los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo. El lunes también cayeron fragmentos de metralla en las cercanías.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Nex Noticias (@nexnoticias)

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!