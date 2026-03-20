Fragmentos de misil impactan cerca de lugares sagrados en Jerusalén

Un ataque impactó cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén el viernes, cerca del complejo en la cima de la colina que alberga lugares religiosos venerados por judíos y musulmanes, evidenciando el peligro que corren estos lugares sagrados.

El ejército israelí informó que fragmentos de misil iraní impactaron una puerta en un sendero que conduce al Muro de las Lamentaciones y al complejo de la Cúpula de la Roca, a menos de 500 metros de distancia.

El muro y el complejo en la cima de la colina son lugares donde los judíos creen que se erigieron los antiguos templos bíblicos y los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo. El lunes también cayeron fragmentos de metralla en las cercanías.