Meduca suspende clases a nivel nacional para este lunes

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases en todo el territorio nacional para el lunes 12 de octubre de 2026, como medida preventiva frente a los riesgos generados por el reciente sismo y las constantes réplicas registradas en el país.

Evaluación de infraestructura y medida preventiva

La suspensión de la jornada escolar aplica para todos los planteles educativos, tanto oficiales como particulares. De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición sigue las instrucciones del Presidente de la República y tiene como objetivo realizar revisiones técnicas e inspecciones para verificar las condiciones de seguridad en las instalaciones de las escuelas.

La entidad remarcó que la prioridad absoluta de esta acción es salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de toda la comunidad educativa.

Llamado a la calma y líneas de atención

El MEDUCA hizo un llamado a la población a actuar con prudencia, conservar la calma y mantenerse informada a través de los canales oficiales de las autoridades competentes.

Asimismo, se recordaron los números telefónicos habilitados para atender cualquier eventualidad o reporte de emergencia: