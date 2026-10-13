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Gobierno inicia la entrega de materiales de construcción a las familias afectadas por el sismo

Published

9 horas atrás

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El gobierno liderado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, inició hoy la entrega de materiales de construcción a las familias afectadas por el pasado sismo que afectó principalmente las poblaciones de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Tras una orden directa del presidente Mulino, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) empezó esta mañana a transportar materiales desde sus bodegas en Milla 8 (Panamá) y de Santiago (Veraguas) a las zonas más afectadas y en donde muchas familias perdieron sus hogares.

Desde el pasado viernes, el presidente Mulino lidera los trabajos de asistencia a la población afectada por el sismo que sacudió gran parte del territorio nacional. Las instituciones gubernamentales se activaron de inmediato para dar garantizar el suministro de alimentos, agua potable, atención médica y electricidad, además de iniciar la reconstrucción de carreteras, viviendas y otras infraestructuras.

El propio mandatario ha recorrido diversos puntos críticos junto a sus ministros, quienes continúan monitoreando y visitando las zonas lugares afectadas para establecer las prioridades de asistencia. Asimismo, cada institución presenta un informe diario sobre los avances de su labor frente a esta emergencia nacional.

MINISTERIO DE GOBIERNO EN ACCIÓN

Desde el centro de despacho de la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido se coordinó la distribución de la ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el sismo. En este punto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, supervisa las operaciones y el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y los organismos de apoyo, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a las zonas que más lo necesitan.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene a más de 500 personas desplegadas a nivel nacional, entre voluntarios y colaboradores, quienes trabajan de manera coordinada en las labores de evaluación de daños, atención a las comunidades afectadas y entrega de asistencia humanitaria.

En coordinación con el Programa Mundial de Alimentos, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), del Ministerio de Gobierno, envió tres módulos de almacenamiento de alta capacidad que ya fueron instalados en el centro de acopio del Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, provincia de Los Santos. Además, se gestionan unidades de albergue con organismos internacionales para a las personas que quedaron sin vivienda.

Con el Ministerio de Salud, se trasladó un generador eléctrico desde el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, hasta el Hospital Cecilio Castillero, en Los Santos, para mejorar las condiciones de atención de los recién nacidos. Asimismo, junto con la Cancillería, se gestiona la recepción de dos módulos de operaciones neonatales, equipados con camas, cunas, sillas y lámparas quirúrgicas. La Dirección General de Aduanas también contribuye agilizando el tránsito de la ayuda humanitaria y facilitando camiones para su transporte hacia el interior del país.

La AMPYME reportó que susdirectores regionales, funcionarios y colaboradores del Espacio del Emprendedor participan en la distribución de bolsas de alimentos en distintos puntos de las provincias afectadas, como parte de las acciones de asistencia a las familias.

MINSA ATIENDE A 6 MIL PACIENTES DESPUÉS DEL SISMO

El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto a disposición de los damnificados por el sismo todas sus capacidades a pesar de que de sus 842 instalciones, 66 fueron afectadas. Además se dio la orden para licitar el nuevo Hospital de Tonosí, cuyo costo será de B/.30 millones.

El Minsa ha recibido la donación de 16 carpas de UNICEF para utilizarlas como hospitales de campaña en las áreas de mayor impacto. Se activó el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Nacional CODES (Sede central del Minsa) y en las 15 regionales de Salud para atender la crisis.

Se informó que desde el sismo se han realizado 26 traslados aéreos y 118 por vía terrestre. El Minsa también coordinó el traslado de 405 pacientes de hemodiálisis que se atendían en la vieja Maternidad del Hospital Santo Tomás.
En total, después del sismo el Minsa ha brindado atención a más de 6,000 pacientes:

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