Panamá reunió expertos mundiales en arqueología marítima

Panamá fue punto de encuentro para expertos internacionales en arqueología marítima gracias al Encuentro Internacional de Arqueología Marítima, organizado por el Ministerio de Cultura de Panamá junto al Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP). La cita tuvo lugar en el Museo del Canal Interoceánico y formó parte de una semana de trabajo científico enfocada en el estudio y la protección del patrimonio cultural subacuático del país.

El encuentro buscó fortalecer el Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño, además de sentar bases técnicas para su gestión y conservación a largo plazo. Para ello, se dieron cita especialistas de España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá, quienes participaron en sesiones académicas, reuniones del comité científico y visitas técnicas a sitios clave del Caribe, como el Fuerte de San Lorenzo, Nombre de Dios y Portobelo.

Durante las jornadas se compartieron experiencias y metodologías sobre arqueología marítima, abordando temas como protección del patrimonio cultural subacuático desde el acervo documental español, experiencias de gestión en España y Portugal, y el uso de tecnologías como ROV, geofísica marina y sistemas de automatización de datos. También se presentaron propuestas metodológicas específicas para el inventario arqueológico del Caribe panameño y para el estudio de bienes sumergidos vinculados a la histórica ruta marítima Transístmica.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que Panamá fue el primer país en ratificar la Convención de 2001 de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, subrayando que esta decisión responde a la visión de entender estos bienes “el patrimonio sumergido no debe verse como un recurso explotable, sino como un legado que tiene que ser protegido y estudiado con rigor científico”.

El proyecto, financiado por el Gobierno Nacional y ejecutado por el CIHAC AIP, permitirá crear una base de datos especializada que facilite al Estado la gestión responsable de este patrimonio. Según explicó la especialista invitada Cristina Guerrero López, conservadora restauradora del Ministerio de Cultura de España, esta iniciativa no solo ampliará la comprensión de la historia marítima y comercial de Panamá, sino que también marcará un precedente regional en cooperación internacional aplicada a la arqueología subacuática.

El plan de trabajo tendrá una duración estimada de tres años y se desarrollará en tres etapas: investigación documental en archivos internacionales, prospecciones geofísicas en áreas estratégicas del Caribe panameño y, finalmente, verificación subacuática mediante tecnologías especializadas.