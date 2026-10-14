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Inicia proceso para la construcción de las primeras 1,300 viviendas

Published

1 hora atrás

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Como parte del proceso de notificación de fecha cierta  en atención a la emergencia nacional y por instrucciones del Presidente de la República José Raúl Mulino, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) procedió con traslado de equipo, personal técnico y materiales para la construcción de las primeras mil 300 viviendas de las familias que han tenido mayor afectación producto del sismo de 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

El titular de Vivienda Jaime A. Jované C., detalló que para facilitar los trabajos y disminuir el tiempo de construcción de las soluciones de viviendas, en primera instancia se ha iniciado con la remoción de escombros de las residencias que en su mayoría se encuentran ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Indicó que, a partir de hoy, se reabastecerán todos los depósitos de las regionales de las cuatro provincias afectadas para que sean los centros de redistribución y atender a cada una de las viviendas en sus necesidades.

Anunció que adicional se está trabajando en busca de albergues temporales o residencial que puedan rentarse para que las personas que han quedado sin hogar puedan pernoctar o vivir el tiempo que sea necesario, mientras se les construye una vivienda permanente.

Dijo además que, desde el viernes, sábado y domingo, el Miviot movilizó todo el equipo de las regionales para apoyar a las cuatro provincias más afectadas, asimismo  a nivel interinstitucional se brindó apoyo para el traslado de todos los insumos necesarios para la atención de cada familia.

El ministro Jované agradeció el apoyo de cada una de las empresas que van a apoyar para restablecer la tranquilidad, la paz y bienestar de todas las familias afectadas.

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