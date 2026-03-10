NOTICIAS NACIONALES
Inauguran Expocomer 2026 en el Centro de Convenciones Amador
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este martes la versión 42 de Expocomer y el bloque de ferias de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Este evento, que se extiende durante tres días, congrega bajo un solo techo a 600 empresas, expositores de 30 países y 15 misiones comerciales internacionales.
La actividad contó con la presencia de ministros y viceministros de Estado, quienes junto al ministro Orillac recorrieron los pabellones de las cinco ferias simultáneas instaladas en el Panama Convention Center: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional Panamá y Expo Tech.
Durante el acto inaugural, se proyectó un mensaje del presidente Mulino, quien se encuentra en Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario del hermano país sudamericano. En su intervención, el mandatario destacó las ventajas competitivas del país ante los expositores internacionales:
“Encontrarán un país con un sistema bancario sólido, una economía que crece más del 4% anual y un Estado comprometido con un proceso de orden y simplificación que favorece, aún más, la inversión extranjera”.
