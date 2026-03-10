Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de kast

NOTICIAS NACIONALES

El café panameño brilla en Expocomer 2026 como protagonista de la economía creativa

NOTICIAS NACIONALES

Anuncian cierre temporal del puente vehicular en 4 Altos

NOTICIAS NACIONALES

Agente de la policía arriesga su vida para capturar a sujeto

NOTICIAS NACIONALES

Inauguran Expocomer 2026 en el Centro de Convenciones Amador

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de kast

Published

14 horas atrás

on

El Presidente José Raúl Mulino en compañía de la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino y del canciller, Javier Martínez Acha, llegó a Santiago de Chile, para participar el miércoles 11 de marzo en la toma de posesión del Presidente José Antonio kass y del nuevo gabinete presidencial, a realizarse en el Congreso Nacional de Valparaiso.

A su llegada este martes, al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el Presidente Mulino fue recibido por Sergio Villagran, en representación del gobierno de Chile y por el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez. Mulino se trasladará al Palacio Cousiño, donde sostendrá una reunión bilateral, a las 6:30 de la tarde, con el Presidente Kass y con parte de su equipo de trabajo.

Con éste, sería el segundo encuentro que sostiene el Presidente Mulino con el Presidente de Chile, luego de su visita al Palacio de Las Garzas en Panamá, el pasado 29 de enero, donde se abordaron, entre otros temas, el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

En la reunión bilateral de esta tarde participarán por Panamá los ministros de relaciones exteriores, economía y finanzas, comercio e industrias y el ministro para asuntos del del canal de Panamá: Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente. Por Chile participarán el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el Secretario General de Política Exterior, Frank Tressler y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas Agustín Quera.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

Weinstein describe la cárcel de Rikers Island como “un infierno”

El cineasta Harvey Weinstein ha reiterado su inocencia en relación a las acusaciones de agresión sexual mientras se encuentra en...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

El café panameño brilla en Expocomer 2026 como protagonista de la economía creativa

El café panameño se convirtió en uno de los grandes protagonistas de Expocomer 2026, donde el Ministerio de Cultura de...
ENTRETENIMIENTO13 horas atrás

Disney+ revela el primer vistazo del especial por los 20 años de Hannah Montana

La plataforma Disney+ presentó este martes las primeras imágenes del especial conmemorativo por los 20 años de Hannah Montana, una...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Anuncian cierre temporal del puente vehicular en 4 Altos

Autoridades anunciaron el cierre temporal del puente vehicular en 4 Altos, en la provincia de Colón por trabajos de señalización....
POLÍTICA14 horas atrás

Reprograman juicio oral por caso de abuso sexual de 2 menores en un albergue

Este marte se conoció que fue reprogramado el juicio oral por caso de abuso sexual de 2 menores en un...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!