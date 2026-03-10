Presidente Mulino llegó a Chile para la toma de posesión de kast

El Presidente José Raúl Mulino en compañía de la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino y del canciller, Javier Martínez Acha, llegó a Santiago de Chile, para participar el miércoles 11 de marzo en la toma de posesión del Presidente José Antonio kass y del nuevo gabinete presidencial, a realizarse en el Congreso Nacional de Valparaiso.

A su llegada este martes, al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el Presidente Mulino fue recibido por Sergio Villagran, en representación del gobierno de Chile y por el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez. Mulino se trasladará al Palacio Cousiño, donde sostendrá una reunión bilateral, a las 6:30 de la tarde, con el Presidente Kass y con parte de su equipo de trabajo.

Con éste, sería el segundo encuentro que sostiene el Presidente Mulino con el Presidente de Chile, luego de su visita al Palacio de Las Garzas en Panamá, el pasado 29 de enero, donde se abordaron, entre otros temas, el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

En la reunión bilateral de esta tarde participarán por Panamá los ministros de relaciones exteriores, economía y finanzas, comercio e industrias y el ministro para asuntos del del canal de Panamá: Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente. Por Chile participarán el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el Secretario General de Política Exterior, Frank Tressler y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas Agustín Quera.