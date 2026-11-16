Miviot construirá viviendas en terrenos seguros

No se pueden reconstruir viviendas sobre las fallas del sismo, áreas inundables o terrenos vulnerables, hay que corregir la ubicación de las nuevas viviendas, para que las mismas se edifiquen en terrenos seguros, manifestó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., al cumplirse un mes del sismo.

Por ello se trabaja en conjunto con los gobiernos locales para brindarle a las familias que se encuentran es esas condiciones la oportunidad de una vivienda permanente en un área segura.

“Es cierto que no hemos podido iniciar el 100% de las viviendas en todas las provincias afectadas, pero vamos paso a paso, atendiendo a las familias con vulnerabilidad, pero afirmó que todos los casos que han sido reportados se les dará respuestas”, dijo el ministro Jované.

Señaló que las familias cuyos integrantes tengan algún grado de discapacidad, adultos mayores y niños, cuyas viviendas hayan sido pérdida total, producto del sismo del pasado 9 de octubre son la prioridad para que el Miviot, le construya sus viviendas.

Indicó que debido a muchas quejas por parte de los damnificados sobre la perdida de sus pertenencias, animales y cultivos, se les construirá un albergue temporal en sus propios terrenos, con sus conexiones a los servicios básicos de luz y agua potable y baño sanitario, hasta que se le pueda construir la residencia permanente.