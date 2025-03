Julián Álvarez, la regla 14 y la polémica del VAR

El VAR añadió una página más a su controversia con la anulación del penalti a Julián Álvarez cuando el Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugaban el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones y el tanto del argentino habría empatado a dos la tanda de lanzamientos, en la que el Real Madrid se impuso 2-4.

La eliminatoria ganó en incertidumbre entonces y llenó de incredulidad los atléticos cuando el árbitro polaco Szymon Marciniak cambió su decisión y anuló el gol después de haber dado por bueno el lanzamiento de Julián Álvarez.

El argentino, que se resbaló en el golpeo, había superado al meta belga Thibaut Courtois en el cuarto lanzamiento para colocar el 2-2. Pero el VAR advirtió al colegiado de que había tocado el balón con los dos pies en el golpeo, una infracción que contemplan las reglas de juego de la International Football Board (IFAB) en la norma 14 que regula los lanzamientos de penaltis.

La norma 14 y sus puntos

El epígrafe 1 de la misma indica que «el ejecutor del penalti tocará el balón con el pie hacia delante; se permite golpearlo con el tacón siempre que el balón se mueva hacia delante» y añade que el lanzador «no podrá jugar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador».

El punto 2 de la regla indica que si se produce esta infracción se concederá un libre indirecto, o libre directo si se toca el balón con la mano. Pero anoche, como el lanzamiento de Julián Álvarez fue en la tanda de penaltis para resolver el partido, no se dio por válido el gol, decisión que no comparten los miembros del club rojiblanco al entender que no se aprecia en las imágenes el ‘doble toque’ del delantero argentino, como quedó palpable en la conferencia de prensa de Diego Pablo Simeone.

El balón sin chip y precedentes como el de Messi en Catar 2022

Con la eliminación del Atlético de Madrid consumada y una decisión arbitral clave como la de Marciniak la polémica sobre el VAR y la norma está servida y también recuperan protagonismo acciones similares, unas validadas y otras anuladas, aunque en algunas no se utilizaba todavía el VAR.

La más cercana quizá tuvo al propio Julián Álvarez también como protagonista sobre el campo como en la final del Mundial de Catar 2022, cuando el mismo árbitro que anoche anuló su gol concedió el penalti lanzado por Leo Messi de forma parecida para hacer el 0-1 ante Francia y luego ganar el título también por penaltis (3-3/4-2).

Los balones utilizados

El balón usado en el Mundial de Catar contenía un dispositivo que permitía detectar de forma semiautomática los fuera de juego y dos sensores: uno para obetener en tiempo real información sobre su posición y otro para captar los golpeos, enlazados a cámaras ópticas de seguimiento concectadas con el VAR.

Las eliminatorias de la Liga de Campeones, utilizan el balón Pro Ball Munich de Adidas, incorpora una serie de innovaciones tecnológicas, según anunció la UEFA en su presentación el pasado 10 de febrero, pero no incluye un chip para confirmar un posible doble golpeo como el que el VAR consideró que hizo Álvarez.