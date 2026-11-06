MIDES levanta más de 7 mil Fichas Básicas de Emergencia Social

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha levantado 7,009 Fichas Básicas de Emergencia Social (FIBES), al corte de este 4 de noviembre, correspondientes a hogares donde residen 21,345 personas, como parte de las acciones para identificar las necesidades y brindar atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas.

Los equipos técnicos del Mides mantienen el levantamiento de información en las cuatro provincias afectadas por el sismo. Hasta la fecha, han aplicado 1,586 fichas en Coclé, 1,403 en Herrera, 2,378 en Los Santos y 1,642 en Veraguas, con jornadas diarias en las que se registran entre 335 y 990 fichas, como parte del trabajo que realizan directamente en las comunidades.

La FIBES es un cuestionario breve y digital que permite registrar, de manera georreferenciada, cuántas personas integran cada hogar, personas mayores y personas con discapacidad, así como las pérdidas materiales sufridas, sus principales necesidades y la ayuda recibida, explicó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

La herramienta integra información de siete fuentes de registro y coordinación: Panamá Conecta; el Formulario de Afectación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot); el Censo y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC); Articula Panamá; Ayuda Panamá; Ponte en Algo de voluntarios; el Centro de Acopio de ESRI; y la Cruz Roja.

Esta integración permite consolidar y validar los datos, reducir la dispersión de la información y facilitar la coordinación entre las instituciones que participan en la atención de la emergencia. Además, la cédula de identidad funciona como dato clave para cruzar los registros, mientras que cada hogar recibe un número de identificación que permite documentar las ayudas entregadas por distintas entidades y dar seguimiento a las necesidades que permanecen pendientes.

Las fichas pueden aplicarse en las viviendas, albergues u otros lugares donde se encuentren las familias. Estos reportes constituyen un insumo para orientar las intervenciones institucionales.

Como parte de este proceso, en Sabana Grande, provincia de Los Santos, el director general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) acompañó a los equipos técnicos del MIDES durante la aplicación de la FIBES en territorio, conociendo de primera mano el funcionamiento de esta herramienta y su aporte a la identificación de las necesidades de la población afectada.

“Desde el primer día hemos trabajado de manera articulada con las distintas instituciones del Estado, las gobernaciones y las autoridades locales para llevar respuestas a las comunidades afectadas. Esto incluye el levantamiento de información para identificar las necesidades de las familias, la entrega de insumos de primera necesidad y el acompañamiento psicológico para brindar apoyo emocional a quienes enfrentan las consecuencias de esta emergencia”, detalló Carles de Arango.

“También, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y organismos internacionales, hemos facilitado carpas para las familias que han optado por permanecer en sus comunidades, cerca de sus hogares, mientras avanzamos en la atención de esta emergencia”, agregó la titular de Desarrollo Social.