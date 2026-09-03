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Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’ y ‘iCarly’

Published

9 horas atrás

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La intérprete estadounidense era reconocida por su papel de Bree en la franquicia de Disney Channel ‘Zombies’. Su agencia confirmó la noticia y pidió respeto para sus familiares y seres queridos.

La actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a Bree en la franquicia de Disney Channel Zombies, falleció el pasado 1 de septiembre de 2026 a los 33 años, según confirmó su agencia de representación, Alexanders Talent Management.

La noticia fue comunicada este miércoles 2 de septiembre a través de las redes sociales de la agencia, que recordó a Jeffery como una artista talentosa y una persona cercana a quienes acompañaron su carrera durante más de dos décadas.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte. La familia tampoco ha ofrecido detalles públicamente, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecen desconocidas. La agencia solicitó privacidad para sus familiares y seres queridos durante este momento de duelo.

Carla Jeffery comenzó su trayectoria artística desde muy joven. A lo largo de su carrera participó en diferentes producciones de televisión y cine, entre ellas Phat Girlz, Good Luck Charlie, Shake It Up!, Curb Your Enthusiasm, Southland, American Vandal y Crazy Ex-Girlfriend.

Uno de sus papeles más recordados llegó en 2018, cuando interpretó a Bree, una animadora de Seabrook High y amiga de Addison, en Zombies. Jeffery retomó el personaje en las siguientes entregas de la franquicia, consolidándose como una de las figuras más reconocidas dentro de esta producción de Disney Channel.

La actriz también tuvo una participación en la popular serie juvenil ‘iCarly’, producción de Nickelodeon que marcó a una generación de espectadores.

Tras conocerse la noticia, seguidores y personas vinculadas a sus diferentes proyectos han expresado mensajes de cariño y condolencias. Su agencia destacó su talento y personalidad, al tiempo que pidió respeto para sus familiares y seres queridos.

Carla Jeffery deja una trayectoria vinculada al entretenimiento juvenil y el recuerdo de los personajes que interpretó para distintas generaciones de espectadores.

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