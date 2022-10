Anna May Wong será la primera mujer de origen asiático en una moneda estadounidense 

Considera como la primera actriz asiática-estadounidense, Anna May Wong se convirtió en la primera mujer de origen asiático en aparecer en una moneda de Estados Unidos.

Anna May Wong, quien era hija de inmigrantes chinos nació en 1905 en la ciudad de Los Angeles y comenzó su carrera en al actuación a los 14 años y a los 17 años obtuvo su primer papel protagónico en la cinta “The Toll of the Sea” de 1922, luchó toda su carrera actoral contra discriminación racial de Hollywood.

La moneda de 25 centavos con el rostro de Wong entrará en circulación el próximo lunes 24 de octubre en todo el país. Este diseño forma parte del “American Women Quarters Program” que busca resaltar los logros y contribuciones de 5 mujeres en el desarrollo e historia de Estados Unidos.

Esta quinta moneda de la edición 2022 del programa será emitida por la Casa de la Moneda de EE.UU.; Cada año desde el 2022 hasta el 2025, cinco mujeres provenientes de diferentes orígenes étnicos y culturales serán representadas en monedas de 25 centavos.

En esta primera edición del “American Women Quarters Program” se destacó la labor de la activista y poeta Maya Angelou, Sally Ride quien es la primera mujer en ir al espacio, Wilma Mankiller activista cheroqui y primera jefa de la Nación Cheroqui, Nina Otero-Warren líder sufragista y primera mujer en ser superintendente de las escuelas públicas de Santa Fe y finalmente Anna May Wong actriz y activista que luchó por más representación en el cine de su época.