Panamá mostró un primer paso firme en Penonomé

Tener un inicio con el pie derecho es lo que siempre se quiere tener en cualquier competencia, y más cuando se manejan los cambiantes puntajes en las tablas de posiciones. Panamá tenía esa responsabilidad ante los ojos de la provincia de Coclé y, en gran medida, cumplió.

Pese a lo poco acostumbrado que es ver a la Selección en el interior del país jugando encuentros oficiales, la ciudad de Penonomé y el equipo nacional han hecho una conexión especial. Así, lo confirmó una boleteria agotada en la Universidad Latina que expresó con claridad que el acompañamiento no se pondría en duda. Más de 3,500 espectadores acudieron y mantuvieron en alto su expectativa a un juego que se presentaba como el primero rumbo a la Copa América.

Iniciado el partido, el equipo panameño pudo acomodarse a la dimensión de la cancha y inclinó el juego a su favor. Comandados por la conocida solidez en el medio de Carrasquilla y Godoy, y por los constantes desmarques de Guerrero e Ismael, la formula por el gol iba saliendo a flote. Precisamente, con la posesión del balón y con la iniciativa manifiesta para atacar, fue Adalberto quien con buena ubicación sirvió un pase magistral a Fajardo qué tuvo tiempo y espacio para poner el primero.

El cierre de la primera mitad advertía que no había espacio para las confianzas. Martinica llegó a perdonar y a exigir a Mejía, e incluso llegó a ganarle las espaldas de la defensa panameña qué tuvo lapsos de desconcentración. No obstante, llegó el segundo tiempo y el equipo panameño retomó las riendas y fue mejorando para evitar las imprecisiones que lo podían complicar. Fue Eduardo Guerrero quien leyó con claridad un balón por la derecha y, con un buen centro, le sirvió la asistencia a Ismael para que él pusiera el 2-0.

Pudieron marcarse más anotaciones pero la puntería panameña no apareció. Las prisas en el área chica y las atenciones rivales impidieron una mayor diferencia, aunque no se puede negar que la Selección Nacional no perdió la calma ni el control del partido en ningún momento. Todo concluyó con los cambios que Panamá hizo para mantener ese trámite de la segunda parte y con la anotación sobre el final de Cecilio Waterman.

GUATEMALA: PRIMER RIVAL DIRECTO

Ciudad de Guatemala también pudo ser testigo de un inicio prometedor: la selección chapina se hizo con tres puntos valiosos en el bolsillo para iniciar determinado con la amplia ambición de dar, esta vez, un verdadero golpe en la mesa en la región.

Panamá tendrá, de inmediato, su primer partido de visitante en la Concacaf Nations League, y viajará con la seguridad que otorga el realizar una goleada en casa. Las confianzas se deben evitar y la exigencia no debe bajar si se quiere llegar a la Copa América del 2024; esto apenas comienza.

Por Daniel Franco