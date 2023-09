Panamá perdonó demasiado y se llevó un empate de Guatemala

Con mucho, se hizo poco. Panamá tuvo una agridulce actuación en su segunda presentación en la Concacaf Nations League en el que, como visitante, quiso imponer condiciones pero no pudo sellar con goles su condición de superior ante una aguerrida selección de Guatemala.

UN ESCENARIO HOSTIL PARA LOS NUESTROS

Ante más de 18,000 personas, ambas selecciones salieron a la cancha en busca de ampliar su gran versión de juego mostrada en la primera fecha; mientras los panameños venían de ganar en casa ante Martinica, los guatemaltecos celebrado un triunfo clave contra un rival directo como El Salvador. Así se entendía la previa del partido, y así también lo quisieron entender los aficionados chapines en el Estadio Doroteo Guamuch Flores que desde el abucheo al himno nacional panameño comunicaron que la ambición tenía que ser más grande que la prudencia.

Iniciado el encuentro, la escuadra panameña aplicó su libreto y tuvo la iniciativa, dominando y apropiándose de la pelota. Fue tanto el empuje del principio que José Ardón (defensor de Guatemala), en una acción aparatosa, tumbó en el área a José Fajardo y provocó penal. Sin nervio alguno, Eric Davis remató y tradujo el gol en emoción para los pocos hinchas rojos en las gradas, y en silencio casi sepulcral las fervorosas voces guatemaltecas.

El inicio fue el ideal, pero no así el sustento de la superioridad: las ocasiones desperdiciadas por los atacantes del equipo panameño fueron reiteradas, pese a las grandes asistencias servidas por Carrasquilla, o por los buenos movimientos ejercidos por Blackman y Davis. La toma de decisiones volvió a brillar por su ausencia y el perdón se hizo reiterado. El equipo blanco y celeste, en algún punto, iba a responder.

Y, en efecto, así fue. Los ajustes del equipo de Luis Fernando Tena en el segundo tiempo fueron inclinando la pizarra en favor de los locales. Otorgó mayor proyección al mediocampo con el ingreso de Oscar Santis y Esteban García, quienes empezaron a ganarle la partida física al bloque defensivo de Panamá, más allá del buen desempeño de Córdoba y Escobar.

También, podríamos destacar que el exceso de amonestaciones condicionó al equipo panameño en su fase de recuperación; Said Martinez fue muy riguroso con el equipo panameño dando 5 amarillas (6 si contamos la mostrada a Thomas Christiansen) y muy tenue con la escuadra guatemalteca (apenas 2 amarillas). Bajo esa dinámica, el balón parado empezó a ser un recurso para el equipo de Tena que, en el certero remate de Santis en un tiro libre, Guatemala encontró el empate venciendo a un paralizado César Samudio.

A partir de esa anotación, los cambios que hizo el estratega de Panamá no encontraron ni sentido, ni efecto. Tanto Guerrero como Phillips (ingresaron por Waterman y Díaz respectivamente) no pudieron batir a un buen establecimiento defensivo de lo locales, y el ingreso de Blackburn, al final, se sintió tarde. No hubo reacción, el orden ofensivo del equipo panameño se perdió y no quedó una respuesta clara sobre cuál equipo verdaderamente estaba más cerca del final: el pitazo final estableció una igualdad algo incómoda para ambos equipos.

OCTUBRE: EL MES CLAVE EN LA NATIONS LEAGUE

El empate deja cierto sabor amargo, pues se esfumó una inmensa oportunidad de marcar un buen paso para la clasificación a la Copa América. Dejar con vida a Guatemala resulta arriesgado, más si se tiene en cuenta que la revancha en Panamá será el próximo 17 de octubre y que antes habrá un partido que puede ser también comprometedor contra la selección de Curazao, de visitante.

Thomas Christiansen, y todo el conjunto nacional, tiene aproximadamente un mes para poder corregir y poner fin a la irregularidad goleadora que deja preocupada al país, más allá del buen nivel de juego y de la superioridad en la estadística. De cualquier modo, los números que se sumen o se dejen de sumar en este certamen pueden pesar para el objetivo de llegar a la Copa América del 2024.

Por Daniel Franco