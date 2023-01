Percy Hynes White es acusado de acoso y abuso sexual

Durante los últimos días varias jóvenes han acusado al actor canadiense, Percy Hynes White, conocido por su papel de Xavier en la serie de la plataforma de streaming Netflix -Merlina- por acoso, abuso sexual, además del encubrimiento de sus amistades.

De acuerdo a sus testimonios de las supuestas víctimas, los hechos sucedieron antes del estreno de la exitosa serie, cuando White tenía entre 17 y 20 años. Todas estas acusaciones comenzaron cuando el usuario de Twitter @Milkievich publicó un mensaje con el hashtag “#CancelPercy“, quien posteriormente creó un hilo exponiendo cómo el actor y sus amigos se aprovechaban de chicas.

“Invitaban únicamente a chicas que pensaran que estaban buenas para poder emborracharlas y drogarlas lo suficiente para tener sexo con ellas” explicó el usuario. Además agregó que en una de las fiestas que organizaba el actor, llegó a haber una menor de no más de 14 años.

Por otra parte el usuario @desireeecameron, se unió a las denuncias y comentó cómo durante una de esas fiestas los amigos de White se aprovecharon de ella y fue abusada sexualmente por ellos “Dejó que me violaran en su sótano y cuando me llamó, estaba más preocupado por la policía y no por cómo estaba yo”.

Hasta el momento White no se ha pronunciado respecto a estas graves acusaciones; mientras que los seguidores de la serie piden que sea despedido y no regrese para la segunda temporada de Merlina.

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you

— aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023