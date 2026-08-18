Presidente Mulino recibió a un grupo de congresistas estadounidenses

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este lunes con una delegación de tres senadores y dos representantes de la Cámara estadounidense para abordar temas referentes a la seguridad, la migración irregular y el combate al narcotráfico a través de los mecanismos de cooperación entre Panamá y los Estados Unidos.

En el encuentro coincidieron en la importancia y efectividad de iniciativas como “Escudo de las Américas”, dirigida a contrarrestar a los cárteles y organizaciones criminales en el continente, así como el éxito del ejercicio multinacional Panamax, enfocado en la seguridad del Canal de Panamá como ruta clave para el comercio y las cadenas de suministro mundiales.

Asimismo, conversaron sobre la situación geopolítica en la región de Centro y Suramérica, aspecto en el que los congresistas elogiaron la capacidad mediadora que ha liderado el presidente Mulino. La delegación estadounidense expuso además el interés de que haya una mayor participación de empresas de los Estados Unidos en grandes proyectos de infraestructura en el país.

La comisión estadounidense estuvo conformada por los senadores Christopher Andrew (Delaware), Tammy Green Baldwin (Wisconsin) y Gary Peters (Michigan); y los miembros de la Cámara de Representantes Michael Turner (Ohio) y Sara Jacobs (California), quienes estuvieron acompañados por el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

En la reunión, donde el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), los miembros de la delegación estadounidense abordaron el control ejercido por Panamá para frenar la migración irregular por el Darién, además del memorando de entendimiento con la nación norteamericana que ha permitido reducir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad.