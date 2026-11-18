El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su oficina al director del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Colombo, con quien conversó sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y el combate al crimen organizado.

Mulino y Colombo también coincidieron en el interés de establecer programas de capacitaciones a los Servicios de Inteligencia del Estado en materia de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

En la reunión también participó el jefe del Consejo de Seguridad de Panamá, Manuel Moreno.