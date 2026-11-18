El presidente Donald Trump planea reunirse por separado con el mandatario ruso Vladímir Putin el jueves en China, además de su ya programada reunión trilateral con el presidente chino Xi Jinping, confirmó un funcionario estadounidense.

La reunión de Trump con Putin sería la primera vez que ambos se sientan a conversar desde que se reunieron el año pasado en Alaska, en conversaciones que no lograron concretar un acuerdo para aliviar la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump se ha jactado con frecuencia de su relación con Putin, mientras que las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse desplomado recientemente. Trump rechazó nuevas sanciones contra Rusia, mientras que Kiev se ha visto frustrada por interrupciones al apoyo satelital para sus drones.

El funcionario estadounidense que confirmó la reunión Trump-Putin en China habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir planes que aún no eran públicos.