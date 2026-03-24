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Propietario de OnlyFans falleció días antes de que se hiciera pública la noticia

Published

7 horas atrás

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La noticia del fallecimiento de Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma OnlyFans, se conoció varios días después de que sucediera, lo que refleja el carácter reservado que mantuvo a lo largo de su vida.

El empresario, que contaba con 43 años, murió tras haber lidiado durante un tiempo con una enfermedad, según informan personas cercanas a él. Su muerte no fue sorpresiva ni repentina, lo que permitió que su empresa continuara funcionando sin problemas.

A pesar de dirigir una de las plataformas más famosas y controvertidas en la red, Radvinsky siempre evitó estar en el ojo público. Su vida personal se mantuvo casi desconocida para los medios, con muy pocas fotos de él disponibles.

Las personas de su entorno profesional mencionan que su forma de vivir diferenciaba mucho del impacto que tenía su compañía a nivel global. Mientras que el sitio se expandía y generaba enormes sumas de dinero, él prefería permanecer en un segundo plano, centrado en sus personas cercanas y en su labor.

El modelo comercial que estableció hizo de OnlyFans un fenómeno digital, brindando a los creadores la posibilidad de ganar dinero directamente con sus seguidores y cambiando la forma en que se produce contenido en línea.

Su muerte representa el cierre de una era para la plataforma, aunque parece que la empresa seguirá funcionando normalmente gracias a la planificación previa que se llevó a cabo antes de su fallecimiento.

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