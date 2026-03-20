Fallece Chuck Norris a los 86 años

El ámbito del entretenimiento y las artes marciales se encuentra en duelo por la muerte de Chuck Norris, una de las personalidades más reconocidas en el cine de acción. El actor falleció a la edad de 86 años, según lo anunció su familia mediante redes sociales.

Según el comunicado, el querido intérprete dejó este mundo rodeado de sus seres cercanos, quienes lo despidieron en un ambiente privado. Aunque no se dieron a conocer detalles precisos sobre lo ocurrido, medios internacionales informaron que había sido ingresado en un hospital días antes en Hawái debido a una emergencia médica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chuck Norris (@chucknorris)

Más allá de su figua pública como estrella de películas y expertos en artes marciales, su familia lo recordó como un hombre afectuoso, comprometido con su hogar y muy querido por sus allegados.

Norris ganó reconocimeinto mundial en los años 70, especialmente tras su papel en la película «El Camino del Dragón», donde tuvo una escena de lucha memorable junto a Bruce Lee. A lo largo de los años, fortaleció su carrera con películas de acción y su participación en la serie Walker, Texas Ranger, que lo presentó a un público más joven.

Antes de alcanzar el éxito en Hollywood, también destacó en el ámbito deportivo. Fue campeón mundial de kárate y creó su propio estilo de lucha, lo que lo convirtió en un referente en el mundo de las artes marciales.

Su legado integra disciplina, éxito en el cine y un vínculo especiaal con sus seguidores, quienes durante muchos años lo consideraron un símbolo de fortaleza y perseverancia.