Dwayne Johnson revela el reto de interpretar a Maui en Moana

El anticipado live action de Moana comienza a revelar más información, y uno de los detalles más destacados es la metamorfosis de Dwayne Johnson en el fuerte Maui.

El intérprete compartió que encarnar al semidiós no fue una tarea fácil. Cada día de filmación conllevaba extensas sesiones de maquillaje que podían durar más de dos horas, además de cargar con un disfraz especial que incrementaba notablemente el peso sobre su cuerpo.

Según comentó, este procedimiento no solo constituyó un desafío físico, sino también actoral, ya que necesitaba transmitir sentimientos mientras llevaba varias capas de prótesis, ropa y accesorios que restringían su movimiento.

Uno de los aspectos más difíciles fue el cabello del personaje, que en las escenas en el agua se volvían aún más pesado, complicando las grabaciones.

A pesar de lo demandante de todo el proceso, Johnson subrayó que interpretar a Maui tiene un significado especial para él, lo que hizo que todo el esfuerzo valiese la pena.