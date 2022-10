Roy de Jesús niño símbolo 2015 lleva 7 años esperando su casa

En 2015 a Roy de Jesús Thompson se le obsequió una casa durante la ceremonia de la Teletón 20-30 por ser el niño símbolo de ese año. Sin embargo han pasado 7 años y a Roy aún no se le ha entregado la casa que en su momento se le obsequio ubicada en el distrito de la Chorrera.

El Grupo Espiova, uno de los patrocinadores de la Teletón 20-30, se comprometió en realizar la donación de la vivienda, sin embargo se declararon en quiebra y el proyecto Jardines de la Espinoza pasó a manos de Global Bank, pero no incluyeron en sus planes el compromiso previamente adquirido por los antiguos dueños con Roy.

Luego de revelarse esta información el Club Activo 20-30 se pronunció en redes sociales y han mencionado que la administración del expresidente Juan Carlos Varela no cumplió con su compromiso, “En el caso particular del embajador Roy de Jesús la administración pública del año 2015 le prometió una casa a través de un promotor privado, la cual a la fecha no se pudo traspasar por asuntos ajenos a nuestra voluntad” señalaron.

“Queremos aclarar que la Teletón 20-30 no ofrece ni obsequia casas a los embajadores“, se menciona en el comunicado firmado por el presidente el Club Activo 20-30, Henry Ferguson “Son las instituciones públicos o privadas que de manera voluntaria le realizan obsequios de buena voluntad a nuestros niños embajadores”.

Los familiares de Roy mencionan que fue ilusionado en 2015, cuando se realizó la entrega ficticia de una casa en donde también participó Mario Etchelecu, ministro de Vivienda de la administración del 2015, en el proyecto Jardines de la Espinoza.