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San Miguelito inaugura nueva sede de Escuela de Fútbol Transformador

Published

3 horas atrás

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La comunidad de San Miguelito cuenta desde hoy con un nuevo espacio para el deporte, la educación y el encuentro comunitario con la inauguración de la nueva sede de Huellas FCC, la Escuela de Fútbol Transformador de la Fundación Fútbol con Corazón (FCC), que llega a San Miguelito con el apoyo de CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, la Alcaldía de San Miguelito y la Junta Comunal de Omar Torrijos.

La nueva sede inaugurada este viernes, cuenta con una oficina y una cancha multiusos que fue restaurada como parte de una jornada de voluntariado, recuperando un espacio para que niños, niñas, adolescentes y familias de la comunidad puedan encontrarse, aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Huellas FCC es una iniciativa que utiliza el fútbol como una herramienta de transformación social. A través del deporte, busca acompañar a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en el desarrollo de valores, habilidades socioemocionales, liderazgo, toma de decisiones, convivencia y construcción de proyectos de vida.

Esta será la novena sede de la Fundación Fútbol con Corazón en Panamá, ampliando el alcance de su metodología a la comunidad de Omar Torrijos.

Huellas FCC también alcanzará a alrededor de 500 familias, generando espacios de formación y fortalecimiento comunitario. De la mano de Fundamorgan, se desarrollarán procesos de empoderamiento de la mujer, emprendimiento en costura, educación legal y formación para promover relaciones sanas y responsables. Por su parte, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) acompañará procesos de educación sexual dirigidos a los adolescentes.

Durante la implementación del proyecto están previstas más de 200 sesiones de entrenamiento deportivo, encuentros comunitarios, procesos formativos y un torneo de fútbol para promover la convivencia, así como otras actividades orientadas al bienestar integral de los participantes y sus familias.

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