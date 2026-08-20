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Sindicato de Billeteros denuncia «mareos» con el nuevo Director de la Lotería

Published

3 horas atrás

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El secretario del Sindicato de Billeteros denuncia una gestión deficiente por parte del nuevo director de la Lotería Nacional, utilizando el término «mareo» para describir la falta de respuestas claras y la evasión de compromisos.

El dirigente critica la ausencia de liderazgo institucional ante la caída de las ventas y la proliferación de la lotería clandestina, señalando que el director realiza operativos ficticios y reuniones opacas con sectores externos mientras ignora las necesidades de los vendedores oficiales.

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