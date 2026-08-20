Sindicato de Billeteros denuncia «mareos» con el nuevo Director de la Lotería

El secretario del Sindicato de Billeteros denuncia una gestión deficiente por parte del nuevo director de la Lotería Nacional, utilizando el término «mareo» para describir la falta de respuestas claras y la evasión de compromisos.

El dirigente critica la ausencia de liderazgo institucional ante la caída de las ventas y la proliferación de la lotería clandestina, señalando que el director realiza operativos ficticios y reuniones opacas con sectores externos mientras ignora las necesidades de los vendedores oficiales.